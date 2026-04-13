Mit Blick nach vorn äussert sich das Management zuversichtlich. Burkhalter will den Gewinn pro Aktie auch im laufenden Geschäftsjahr gegenüber dem Vorjahr moderat steigern. So werden etwa Effizienzgewinne durch die Integration der HLKS-Gruppengesellschaften auf ein gemeinsames ERP-System erwartet, die im laufenden Jahr abgeschlossen werden soll.