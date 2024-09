Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr um rund 8 Prozent auf 570,3 Millionen Franken, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Dies beinhaltet zwei Übernahmen in der Berichtsperiode. Grund dafür war eine ungebrochene Nachfrage nach Gebäudetechnik-Dienstleistungen sowie zwei Übernahmen. Am Ausblick für das Gesamtjahr hält das Unternehmen fest.