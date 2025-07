Die übernommene Gesellschaft werde mit der bereits zur Burkhalter Gruppe gehörenden und in Uster ansässigen Oberholzer AG zusammengeführt und rückwirkend per 1. Juli 2025 mit dieser fusioniert, heisst es weiter. Die Gattiker Elektro GmbH werde dabei neu als Gattiker Elektro, eine Zweigniederlassung der Oberholzer AG, am bisherigen Standort weitergeführt. Die Mitarbeitenden werden laut den Angaben übernommen.