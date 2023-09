Mit Blick in die Zukunft gibt sich das Management noch etwas zuversichtlicher als auch schon: Es gehe derzeit davon aus, dass der Gewinn pro Aktie im Gesamtjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr moderat gesteigert werden kann. Abhängig sei das im Wesentlichen von der anhaltend hohen Nachfrage an Gebäudetechnik-Dienstleistungen und der steigenden Nachfrage an energieeffizienten Gebäuden.