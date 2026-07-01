Investorenlegende Michael Burry, der durch «The Big Short» bekannt wurde, weil er vor der US-Immobilienkrise 2008 gegen den Markt wettete, gab in einem Substack-Beitrag bekannt, dass er erstmals Leerverkäufe auf Aktien von Caterpillar getätigt habe. Zudem habe er Short-Positionen im iShares-Semiconductor-ETF, bei Nvidia, Applied Materials und Tesla aufgebaut.
Burry erklärte, er habe Caterpillar – eine Aktie, die ihm in der Vergangenheit auf der Long-Seite stets gute Dienste geleistet habe – bei 1060,98 Dollar leer verkauft, während der Kurs am Dienstag bei 1064,90 Dollar schloss. Weitere Leerverkäufe betrafen Nvidia bei 198,09 Dollar, den Halbleiterindex bei 642,80 Dollar, Applied Materials bei 729,40 Dollar sowie Tesla bei 416,22 Dollar.
In seinem Beitrag schrieb Burry, der Halbleiterindex sei «eine reine Form der Überbewertung in einem Index, etwas, was selten zu sehen und noch seltener so leicht als solche zu erkennen ist». Er verwies darauf, dass der Philadelphia-Halbleiterindex «historisch stark über seinem 200-Tage-Durchschnitt» notiere – ein Niveau, das seit dem Jahr 2000 nicht mehr erreicht worden sei. Zudem liege das Kurs-Umsatz-Verhältnis des Index «sehr hoch, bei über dem 16-fachen».
Ausserdem bezeichnete er seine Investco-Nasdaq-100-ETF-Januar-Puts im hohen 500-Dollar-Bereich als «perfekt». Bereits im April hatte Burry bekannt gegeben, dass er Puts auf den Philadelphia-Halbleiterindex gekauft habe - damals eine neue Position. Im Dezember hatte er Tesla-Aktien wiederum als «lächerlich überbewertet» bezeichnet und erklärt, dass die Verwässerung der Aktionäre nach dem vorgeschlagenen 1-Billionen-Dollar-Gehaltspaket für Mitgründer Elon Musk weitergehen werde.
Am Dienstag schloss Tesla bei 420,60 Dollar und hat in diesem Jahr 6,5 Prozent verloren, während der Philadelphia-Halbleiterindex um 113 Prozent gestiegen ist. Caterpillar legte 86 Prozent zu, Applied Materials 181 Prozent und Nvidia 7,3 Prozent.
(Bloomberg/cash)