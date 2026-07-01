In seinem Beitrag schrieb Burry, der Halbleiterindex sei «eine reine Form der Überbewertung in einem Index, etwas, was selten zu sehen und noch seltener so leicht als solche zu erkennen ist». Er verwies darauf, dass der Philadelphia-Halbleiterindex «historisch stark über seinem 200-Tage-Durchschnitt» notiere – ein Niveau, das seit dem Jahr 2000 nicht mehr erreicht worden sei. Zudem liege das Kurs-Umsatz-Verhältnis des Index «sehr hoch, bei über dem 16-fachen».