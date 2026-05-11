Ein Ende des Iran-Krieges wird den Aktienmärkten kaum weitere Impulse verleihen und in den nächsten Monaten sogar wieder den Rückwärtsgang einlegen. Denn die Märkte werden sich - ohne Kriegsablenkung - wieder auf die fundamentalen Faktoren konzentrieren: Befinden sich die Börsen in einer KI-Blase? Wie nachhaltig ist das Gewinnwachstum der Firmen im Nachgang des Krieges und in Zeiten rückgängiger Konsumentenausgaben? Wie wirkt sich die Inflation auf die Geldpolitik der Notenbanken aus? Haben Investoren bald wieder Bedenken wegen der US-Staatsverschuldung und wegen des sinkenden Dollars? Und wird der Konflikt am Golf nicht weiter lodern, auch ohne direkte Beteiligung der USA?