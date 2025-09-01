«Ironische Wendung»

Das Straucheln von BYD sei ein Schock, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag schreibt, da die globale Expansion des Unternehmens in diesem Jahr an Fahrt gewonnen habe und die Marke in Märkten wie Brasilien, das etwa ein Drittel der internationalen Verkäufe ausmacht, Australien, Singapur und Teilen Europas grosse Fortschritte gemacht habe. Der Umsatz in Übersee (ohne Hongkong, Macau und Taiwan) stieg in den ersten sechs Monaten gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 50 Prozent.