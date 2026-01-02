Tesla dürfte am Freitag Absatzzahlen mitteilen. Laut einem von Tesla veröffentlichen Konsens dürfte der Elektroautobauer im vierten Quartal rund 422.850 Fahrzeuge ausgeliefert haben, was einem Rückgang um 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Von Bloomberg erfasste Branchenexperten rechnen im Mittel mit einem Rückgang um elf Prozent. Der Jahresabsatz dürfte bei gut 1,6 Millionen Fahrzeugen liegen.