Für das US-Unternehmen Tesla liegen bislang Zahlen für die ersten drei Quartale vor, also bis Ende September. Bis dahin lag der Absatz des US-Unternehmens bei 1,22 Millionen Fahrzeugen. Darin enthalten ist ein deutlicher, einmaliger Anstieg auf fast eine halbe Millionen Fahrzeuge in einem einzigen Quartal, weil US-Steuerbegünstigungen für E-Fahrzeuge ausliefen. Für das vierte Quartal werden nun knapp 450'000 verkaufte Tesla erwartet.