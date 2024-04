Der chinesische Autobauer BYD hat im ersten Quartal die Position des weltgrössten Elektroautoherstellers voraussichtlich an den US-Rivalen Tesla verloren. Von Januar bis März verkaufte BYD nach einer Mitteilung vom Montagabend gut 300'000 E-Autos. Das war gegenüber dem Rekordvolumen im Vorquartal ein Rückgang von 43 Prozent. Von Tesla erwarten Analysten im Schnitt in den ersten drei Monaten des Jahres einen Absatz von gut 458'000 Fahrzeugen. Der Elektroautopionier aus den USA veröffentlicht am Dienstag seine Verkaufszahlen.