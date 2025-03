In Deutschland tut sich BYD als Anbieter noch schwer, will das aber mit dem Ausbau seines Händlernetzes ändern. Insidern zufolge zieht BYD in Betracht, eine Fabrik nicht nur in Ungarn und der Türkei zu bauen, sondern das auch in Deutschland in Betracht zu ziehen. Angepeilt ist eine Kapazität von 500.000 Autos im Jahr, die in Europa für Europa in den kommenden Jahren gebaut werden sollen.