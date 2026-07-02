BYD lag 2025 schon einmal vor Tesla

BYD überholte Tesla erstmals im vierten Quartal 2024 und hielt den deutlichen Vorsprung bis 2025, da Elon Musks politische Aktivitäten und seine enge Verbindung zu US-Präsident Donald Trump die Konsumenten, insbesondere in Europa, verärgerten. Tesla eroberte die Führung jedoch im ersten Quartal dieses Jahres zurück und verkaufte rund 48'000 Fahrzeuge mehr als BYD, da die nachlassende Nachfrage in China die Verkäufe des Konkurrenten auf seinem Heimatmarkt drückte.