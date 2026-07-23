Deutlich mehr Aufträge

Noch besser entwickelte sich der Auftragseingang. In den ersten sechs Monaten verbuchte das Unternehmen Aufträge im Wert von 337,7 Millionen Franken - ein Plus von 9,2 Prozent. Ohne die negativen Währungseffekte resultierte hier sogar ein Zuwachs von 15,7 Prozent.