Aktien von Cannabis-Firmen waren am Freitag stark gefragt, weil Deutschland der Anbau und der Konsum für Erwachsene ab April teilweise legalisiert werden soll. Der Bundesrat gab am Freitag trotz kritischer Stimmen einiger Bundesländer grünes Licht für das Cannabis-Gesetz. Die an der US-Techbörse Nasdaq notierte Aktie von Tilray Brands schnellte um mehr als zwölf Prozent nach oben. Papiere der Cannabisfirmen Canopy Growth und Aurora Cannabis stiegen um 26,5 Prozent beziehungsweise 12,7 Prozent. Trulieve Cannabis und Cronos Group gewannen je drei Prozent.