Europas grösster Lebensmittelhändler Carrefour hat trotz eines Gewinnrückgangs die Erwartungen der Analysten übertroffen und zeigt ‌sich ⁠für das laufende Jahr optimistisch. Das operative Ergebnis sank 2025 ⁠um 5,4 Prozent auf 2,16 Milliarden Euro, wie der französische Konzern am ‌Dienstag mitteilte. Belastet wurde das Ergebnis vor ‌allem durch Integrationskosten von 210 Millionen ​Euro für die Übernahme der Cora- und Match-Filialen in Frankreich. Analysten hatten laut LSEG-Daten im Schnitt jedoch mit einem stärkeren Rückgang auf 2,05 Milliarden Euro gerechnet. Finanzchef Matthieu Malige äusserte ‌sich zuversichtlich für 2026, die Verbraucherstimmung im Heimatmarkt helle sich auf.