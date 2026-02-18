Anleger konnte der Vorstand aber nicht überzeugen: Die Aktie gab um über vier Prozent nach. Auch Analysten äusserten sich skeptisch. Das Management ‌sei vielleicht endlich auf dem richtigen Weg, aber Carrefour müsse erst noch ​liefern, kommentierten Analysten von Bernstein. «Man muss sich fragen, warum sich das Management erst nach acht Jahren an der Spitze auf das Kerngeschäft konzentriert.»