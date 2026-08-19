Trotzdem behält der Yen seine Anhänger. Der Leitzins der Bank von Japan liegt mit einem Prozent unter dem Niveau der meisten anderen Industrieländer. Zudem belasten Sorgen über die langfristigen Staatsfinanzen Japans die Währung. Der Yen hat mehr als die Hälfte seiner Gewinne nach der Intervention bereits wieder eingebüsst.