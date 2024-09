cash feiert am Sonntag seinen 35. Geburtstag. Die Medienmarke wurde am 8. September 1989 gegründet - also kurz vor dem Fall der Berliner Mauer und dem Beginn einer neuen politischen und wirtschaftlichen Epoche. In den letzten 35 Jahren hat sich cash stark gewandelt. Die Ziele bleiben die gleichen: Bei cash erhalten Leserinnen und Leser alle wichtigen News und Daten, welche die Wirtschafts- und Finanzwelt bewegen. Anlegerinnen und Anleger können bei cash auch aktiv werden und Aktien kaufen oder verkaufen.