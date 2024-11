Auf die Nachricht des Wahlausgangs zogen die Aktienmärkte deutlich an. In den USA verzeichnete der Dow Jones am Mittwoch ein Plus von über drei Prozent, der S&P 500 und der Nasdaq rücken rund zwei Prozent vor. In guter Verfassung ist auch der Index der klein- und mittelkapitalisierten Firmen, der Russell 2000. Er legte mehr als vier Prozent zu. In Europa war die Reaktion ernüchternder. Nach anfänglichen Gewinnen schloss der Swiss Market Index 0,24 Prozent tiefer, der deutsche Dax gar 1,2 Prozent.