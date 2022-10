Der jüngste Zukauf bei Tesla ist ein weiterer Beweis dafür, dass die Tech-Investorin wieder vermehrt Kurskorrekturen für Investitionen nutzt. Wood hält sich mit ihrer Vorgehensweise an eine Börsen-Regel, nämlich "Buy the dip" (Zukauf bei Kursrücksetzern), an eine andere dagegen nicht: "Never catch a falling knife" (Greif' nie in ein fallendes Messer). Erst in einiger Zeit wird man die Antwort auf die Frage erhalten, welche Börsen-Regel die bessere war - oder gewesen wäre.