Wie sieht also Woods historische Leistung aus? Es kommt auf den Zeitrahmen an. Während der "ARK Innovation ETF (ARKK)" in diesem Jahr um 42 Prozent gestiegen ist - mehr als doppelt so viel wie der Nasdaq - liegt der Ark-Fonds immer noch 72 Prozent unter seinem Höchststand vor zwei Jahren und schneidet langfristig etwa zehnmal schlechter ab als der Index. Der Ark-Fonds verzeichnete einen Fünfjahresgewinn von nur 12 Prozent gegenüber 89 Prozent für den Tech-Benchmark.