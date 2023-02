Der Kurs der Cembra-Aktie bleibt am Freitag unter der 80-Franken-Marke kleben. Die am Donnerstag publizierten Jahreszahlen 2022 haben der Aktie keinen nennenswerten Schub gegeben. Seit Anfang Jahr beträgt das Kursplus 3,45 Prozent, was unter der Performance des Gesamtmarktes Swiss Performance Index liegt (+5,83 Prozent).