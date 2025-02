Im Kreditkarten-Geschäft, wo Cembra mit der Marke "Certo" auftritt, gingen die Forderungen um 2 Prozent auf 1,01 Milliarden zurück. In dem als Wachstumsbereich geltenden "Buy Now Pay Later" (BNPL)-Geschäft verzeichnete Cembra Forderungen von 159 Millionen Franken, was einem Anstieg um 12 Prozent entsprach.