Ist Embedded Finance diese Bündelung?

Früher kam der Kunde teils nach einem positiven Kreditentscheid zurück in die Filiale, nahm das Bargeld in einer Tasche mit, fuhr mit dem Tram zum Occasionsmarkt, schaute sich ein paar Autos an und kaufte eines. Das gibt es kaum noch, es hat sich fundamental geändert. Der Konsument will heute online und auch im Geschäft etwas kaufen, situativ und flexibel, je nach Bedürfnis. Dabei sind Zahlung und Finanzierung durch die heutigen Möglichkeiten sehr viel enger mit dem Kaufprozess verzahnt. Das ist Embedded Finance und wir sind in der Lage, auch unsere Partner im Handel mit verschiedenen Zahlungs- und Finanzierungsmöglichkeiten direkt zu integrieren.