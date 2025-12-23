Die ersten Zahl-Apps oder Zahl-Applikationen wie die digitale Briefbörse von Paypal sind bereits in ChatGPT integriert. Ist das eine Konkurrenz?

Konkurrenz gab und gibt es in unserem Geschäft viel. Für uns ist die strategisch zentrale Frage, ob es auch künftig genügend Kreditbedarf gibt. Da ist meine Antwort ein klares Ja. Wir wollen unseren Kunden die Produkte so anbieten, dass sie sie genau dort nutzen können, wie es den Bedürfnissen entspricht. Das wandelt sich natürlich mit der Zeit, weshalb wir beispielsweise sehr viel in «Embedded Finance» investieren. Dort können wir unsere Produkte direkt in die Kaufprozesse integrieren. Dazu arbeiten wir eng mit den unseren Partnern zusammen.