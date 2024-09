Hoffen Sie auch, dass Künstliche Intelligenz Effizienzgewinne bringt?

Ja, selbstverständlich. Wenn man den Hype einmal aussen vor lässt, arbeiten wir schon seit Jahren mit KI. Letztendlich geht es bei KI um die Verarbeitung grosser Datenmengen, und Automatisierung von Lernprozessen, eben machine learning. In Bereichen wie Underwriting und Fraudmanagement setzen wir seit Jahren KI-ähnliche Methoden und Modelle ein. In diesen und anderen Bereichen des Risikomanagements sehen wir grosses Potential, aber zunehmend auch in anderen Bereichen. Allerdings möchte ich betonen, dass wir hier sehr pragmatisch vorgehen. Wir konzentrieren uns darauf, konkrete Anwendungen zu entwickeln und umzusetzen, bevor wir darüber sprechen. Das entspricht unserer Unternehmenskultur: Wir handeln zunächst und kommunizieren unsere Erfolge, wenn wir sie erreicht haben.