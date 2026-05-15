Cembra plant, bis zum vierten Quartal 2026 einen neuen Strategiezyklus vorzustellen. Auf deren Inhalt geht Laubenthal in dem Interview nicht ein. Man werde aber die Digitalisierung in den nächsten Jahren nochmals beschleunigen, sagte er. Gleichzeitig prüfe die Gruppe die Möglichkeit neuer Kreditkarten-Partnerschaften.