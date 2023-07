Das Kreditkartengeschäft blieb nach der Beendigung der Zusammenarbeit mit der Migros bei der "Cumulus"-Kreditkarte per Mitte 2022 vom Aufbau des eigenen Kreditkartenangebot unter dem Namen "Certo" geprägt. Die Zahl der herausgegebenen Kreditkarten lag bei 1,04 Millionen Stück, was einem Rückgang von 1 Prozent seit Dezember 2022 entsprach. Bis Mitte Juli 2023 seien rund 60 Prozent des früheren Cumulus-Kartenportfolios auf das eigene Certo-Angebot migriert worden, so Cembra. Die Nettoforderungen in diesem Geschäft gingen um 3 Prozent auf 1,0 Milliarden Franken zurück.