Selektive Kreditvergabe

Die gesamten Nettoforderungen gegenüber den Kunden entwickelten sich im vergangenen Jahr allerdings mit einem Minus von 1 Prozent auf 6,6 Milliarden Franken rückläufig. Zurückzuführen war dies vor allem auf eine «selektive Kreditvergabe» im Privatkundengeschäft, wo sich die Kredite um 6 Prozent verringerten. Weiter gewachsen ist dagegen das Geschäft mit den Fahrzeugfinanzierungen.