Die Forderungen der Kreditbank gegenüber den Kunden nahmen im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 5 Prozent auf 6,52 Milliarden Franken zu. Entsprechend zeigt sich das Unternehmen zufrieden mit dem Geschäftsgang: "2022 war ein erfolgreiches Jahr für Cembra. Wir sind in einem herausfordernden Umfeld in allen Geschäftsfeldern profitabel gewachsen", lässt sich CEO Holger Laubenthal in der Mitteilung zitieren.