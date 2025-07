Anleger reagieren am Donnerstag mit Verkäufen. Die Titel von Cembra brechen im frühen Handel um beinahe 10 Prozent ein. Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) bewertet das Zinsergebnis in einem ersten Fazit als deutlich schlechter als erwartet. Ebenso Vontobel schreibt von "etwas enttäuschenden Ergebnissen", betont jedoch, dass Cembra Fortschritte mache, und die Bestätigung der Ziele zeige, dass das Unternehmen zuversichtlich ist. Die Aktienperformance war im laufenden Jahr und in den letzten 12 Monaten sehr stark, so die Experten.