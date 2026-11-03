Cembra hat die Übernahme des grössten Teils von Santanders Schweizer Autofinanzierungsgeschäft wie geplant abgeschlossen. Das teilte die Konsumkreditbank in einem Communiqué vom Dienstag mit. Mit der Transaktion übernimmt die Bank Leasingaktiven von rund 800 Millionen Franken. Davon wurden per 2. November 2026 rund 670 Millionen Franken konsolidiert. Der restliche Teil soll 2027 folgen.