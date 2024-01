Besonderes Wachstum verzeichnete der Bereich Buy Now Pay Later (BNPL). In diesem Geschäftsbereich hat sich das Rechnungsvolumen im ersten Halbjahr 2023 auf 446 Millionen Franken mehr als verdoppelt (H1 2022 CHF 197 Millionen), was sowohl auf die Konsolidierung von Byjuno als auch auf organisches Wachstum zurückzuführen war. Infolgedessen stieg der Ertrag aus Kommissionen und Gebühren im BNPL-Geschäft auf 19.0 Millionen, gegenüber CHF 6.5 Millionen im ersten Halbjahr 2022.