Die Übernahme wurde am Donnerstagmorgen angekündigt und das auf Konsumkredite spezialisierte Institut Cembra hatte bereits angekündigt, eigene Aktien in Höhe von rund 2,0 Prozent des Aktienkapitals einzusetzen. Im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens würden nun bis zu 601'801 eigene Aktien mit einem Nennwert von je 1,00 Franken angeboten, heisst es in einer Mitteilung vom Abend. Das entspreche bis zu rund 2,0 Prozent des Aktienkapitals.