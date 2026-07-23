Der Kauf soll den Gewinn pro Aktie ab 2027 steigern und ab 2028 die Eigenkapitalrendite der Gruppe um rund 25 Basispunkte erhöhen. Finanziert werden soll er durch eine Kombination aus rund 680 Millionen Franken zusätzlicher Fremdfinanzierung und rund 120 Millionen Franken Eigenkapital. Dabei wird Cembra eigene Aktien in Höhe von rund 2,0 Prozent des Aktienkapitals einsetzen.