Seit dem Verkauf des Schweizer Geschäfts von Zur Rose im Frühjahr 2023 an die Migros hält DocMorris nur noch den Firmensitz in Frauenfeld. Ist DocMorris, überspitzt gesagt, eine deutsche Firma mit Schweizer Firmensitz?

Wir sehen uns als europäische Firma mit Schweizer Firmensitz. Da sind wir ja nicht die einzigen in der Schweiz mit einer solchen Aufstellung. Ich selber bin noch ein bis zwei Tage pro Woche in der Konzernzentrale in Frauenfeld anzutreffen. Ich möchte dort sein, wo das Geschäft stattfindet, und das passiert nicht in der Schweiz. Wir sind an der Schweizer Börse kotiert, das war ein guter Entscheid auch nach dem Verkauf des Schweizer Geschäftes. Wir hatten dazu auch einige andere Optionen geprüft. Ein Office in der Schweiz zu haben macht Sinn, und das wird auch so bleiben.