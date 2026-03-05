Das hat sich auch 2025 fortgesetzt. Erstmals hat das Unternehmen beim Umsatz die Marke von 3 Milliarden Franken überschritten. Auch die diversen Messgrössen für den Gewinn wurden klar gesteigert.
Doch es sind nicht in erster Linie diese operativen Zahlen, die im eben vorgelegten Geschäftsbericht ins Auge stechen. Denn weit mehr als jede andere Zahl ist der Lohn von Firmenchef Martin Hoffmann gestiegen. Seine Entschädigung ist um satte 242 Prozent auf fast 10 Millionen Franken förmlich explodiert. On weist den Wert von Hoffmanns Gehaltspaket im Geschäftsbericht mit exakt 9’820’845 Franken aus. Dies nach etwas über 4 Millionen Franken im Jahr 2024.
Auf Augenhöhe mit Mario Greco und Thomas Schinecker
Hoffmann wird damit zu einem veritablen Goldjungen. Seine Vergütung ist auf Augenhöhe mit den Firmenlenkern der ganz grossen Schweizer Unternehmen. Zurich-Chef Mario Greco zum Beispiel kassierte für 2025 ebenfalls 9,8 Millionen Franken, Roche-Chef Thomas Schinecker mit 10,2 Millionen nur unwesentlich mehr. Wobei Greco und Schinecker im Vergleich zu Hoffmann Konzerne der Weltliga führen – und für deutlich mehr Umsatz, Gewinn und Personal verantwortlich sind.
Dass Hoffmanns Vergütung exzessiv ist, zeigt sich unter anderem auch daran, dass er einen satten Viertel des Umsatzes von On auf dem Schweizer Markt – 39,3 Millionen Franken – für sich selbst beansprucht. Vom Reingewinn des Konzerns – er belief sich 2025 auf 203,7 Millionen Franken – wandern 4,8 Prozent auf Hoffmanns Konten. Die gesamte Geschäftsführung beansprucht mit 23,6 Millionen Franken gar über 11 Prozent des Reingewinns für sich.
Diese Vergütungen könnte man mit etwas gutem Willen allenfalls legitimieren, wenn On für seine Aktionärinnen und Aktionäre hohe Werte schaffen würde. Das ist aber nicht der Fall. Dividenden zahlt das Unternehmen keine. Und der Aktienkurs hat 2025 im Jahresverlauf etwas über 15 Prozent nachgegeben. Auch im laufenden Jahr ist der Kurs im Minus – mit rund 6 Prozent.