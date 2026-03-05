Doch es sind nicht in erster Linie diese operativen Zahlen, die im eben vorgelegten Geschäftsbericht ins Auge stechen. Denn weit mehr als jede andere Zahl ist der Lohn von Firmenchef Martin Hoffmann gestiegen. Seine Entschädigung ist um satte 242 Prozent auf fast 10 Millionen Franken förmlich explodiert. On weist den Wert von Hoffmanns Gehaltspaket im Geschäftsbericht mit exakt 9’820’845 Franken aus. Dies nach etwas über 4 Millionen Franken im Jahr 2024.