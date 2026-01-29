Der Verwaltungsrat der Cham Swiss Properties hat an der ordentlichen Generalversammlung vom 4. Mai 2026 Annelis Lüscher Hämmerli und Urs Simeon zur Wahl ins Aufsichtsgremium vorgeschlagen. Sie sollen die bisherigen Verwaltungsräte Felix Thöni und Annelies Häcki Buhofer ablösen, die nicht mehr kandidieren.
Lüscher Hämmerli war unter anderem bei Swiss Life Asset Managers in verschiedenen Führungsfunktionen tätig, zuletzt bis 2019 als Chief Risk Officer, wie die Immobiliengesellschaft am Donnerstag mitteilte. Von 2020 bis Ende 2025 amtierte sie als Group CFO und stellvertretende CEO der Helvetia Gruppe. Zudem gehört sie seit 2019 dem Verwaltungsrat der Berner Kantonalbank an und ist dort als künftige Präsidentin vorgesehen.
Simeon ist diplomierter Bauingenieur und seit über 20 Jahren Partner sowie Mitglied der Geschäftsleitung des Generalplanungs- und Architekturunternehmens Fanzun. Er begleitet schweizweit Bauprojekte in den Bereichen Tourismus, Gewerbe, Infrastruktur und Wohnungsbau. Seit 2019 ist er Verwaltungsrat des Energiedienstleisters Rhiienergie.
Felix Thöni war seit 2008 Verwaltungsrat der vormaligen Cham Paper Group und war ab 2013 Vizepräsident. Annelies Häcki Buhofer war seit 2018 Mitglied des Gremiums.
(AWP)