Lüscher Hämmerli war unter anderem bei Swiss Life Asset Managers in verschiedenen Führungsfunktionen tätig, zuletzt bis 2019 als Chief Risk Officer, wie die Immobiliengesellschaft am Donnerstag mitteilte. Von 2020 bis Ende 2025 amtierte sie als Group CFO und stellvertretende CEO der Helvetia Gruppe. Zudem gehört sie seit 2019 dem Verwaltungsrat der Berner Kantonalbank an und ist dort als künftige Präsidentin vorgesehen.