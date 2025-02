Wie der Januar, so das ganze Jahr?

Mit diesem Traumstart verspricht auch 2025 ein gutes Börsenjahr zu werden. In 16 der 19 Fälle, in denen der Januar positiv war, war der SMI auch Ende Jahr im Plus. Und auch ohne das Januar-Polster, also von Februar bis Ende Dezember, folgte nur in vier Fällen eine negative Entwicklung.