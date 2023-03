Sebastian Thomas ist leitender Portfoliomanager, Aktien, bei Voya Investment Management. Bevor er zu Voya kam, war er Senior Portfoliomanager, Senior Research Analyst und Managing Director bei Allianz Global Investors, wo er das US Technologie/Telekom-Resarch leitete und für das Research grosser und mittelgrosser Software- und Internettechnologieunternehmen verantwortlich war und als leitender Portfoliomanager fungierte. Vorhergehende Berufsstationen waren Roger Engemann & Associates (ein Unternehmen von Phoenix Investment Partners), Fidelity Management and Research, Morgan Stanley sowie der Federal Reserve Board of Governors. Darüber hinaus hat er Erfahrung in der Konzeption, Entwicklung und Verwaltung von Softwareanwendungen. Sebastian erwarb einen BA in Wirtschaftswissenschaften am Pomona College und einen MBA in Finance & Strategy an der University of Chicago. Er ist CFA-Charterholder.