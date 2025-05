Söder: So breit wie möglich machen

Der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte beim Festakt zur Büroeröffnung am Donnerstagabend mit Blick auf die Grösse des Standorts: «Wir wollen, dass ihr euch so breit wie möglich macht.» Bayern werde alles tun, um OpenAI zu halten. Er selbst arbeite viel mit ChatGPT, sagte Söder. «Weil jeder blöde Krempel, den ich wissen will, den weiss ChatGPT.»