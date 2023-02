Dennoch lässt das Versprechen von Tools wie ChatGPT bei einigen Anlegern noch Wünsche offen: Nur 49 Prozent der Befragten gaben an, dass sie Aktien mit einem Engagement in solchen generativen KI-Tools kaufen wollen. Insgesamt gaben etwa 41 Prozent aller Befragten an, dass sie beabsichtigen, ihr Engagement in Tech-Aktien im Allgemeinen zu erhöhen, während 38 Prozent angaben, dass sie in den nächsten sechs Monaten ihr Engagement unverändert lassen wollen.