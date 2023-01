ChatGPT schrieb weiter: "Das Jahr 2020 markierte auch den Einstieg einzelner Kleinanleger in die Aktienmärkte durch Handels-Apps. Diese ermöglichten Kleinanlegern, mit geringeren Beträgen in Aktien zu investieren und sogar mit Hebelwirkung zu handeln. Dies hatte enorme Auswirkungen auf den Markt, da die Zahl der Einzelanleger zunahm, was zu einer erhöhten Volatilität insbesondere bei den so genannten Meme-Aktien führte, die auf Social-Media-Plattformen viral gingen und in grossem Umfang von Kleinanlegern gekauft wurden."