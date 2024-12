Der Verwaltungsrat von Stellantis habe ein entsprechendes Angebot des Managers zum sofortigen Rückzug akzeptiert, teilte der gemessen am Umsatz viertgrösste Autohersteller der Welt am Sonntagabend mit und bestätigte damit Informationen der Nachrichtenagentur Reuters. Ein Nachfolger werde in der ersten Jahreshälfte 2025 ernannt werden, hiess es. Bis dahin werde es eine Übergangs-Führung geben. Seine zuletzt gesenkte Geschäftsprognose für das laufende Jahr bekräftigte der italienisch-französische Konzern. Zu Stellantis gehören neben Opel auch die Marken Peugeot, Citroen, Fiat, Chrysler, Jeep und Ram.