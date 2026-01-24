Die ​Regierung in Peking setzt der Studie zufolge zunehmend auf Kredite in der Landeswährung Yuan statt in Dollar und auf ausländische Direktinvestitionen. Im ‌Jahr 2024 finanzierte China nur ⁠sechs Projekte auf dem Kontinent. Grösster ‌Kreditnehmer war Angola, das über riesige Ölreserven verfügt und als einer der grössten Schuldner ‍Chinas in Afrika gilt, mit 1,45 Milliarden Dollar für die Modernisierung von Stromnetzen und Strassen. Zusammengenommen deuteten ​die Daten auf eine konservativere direkte Kreditvergabe hin, ‍schlussfolgerten die Forscher.