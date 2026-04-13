In Nordamerika leidet das ⁠VW-Geschäft dagegen massiv unter den Zöllen. Von Januar bis März wurden hier konzernweit lediglich 205'500 Fahrzeuge verkauft, das sind 13,3 Prozent weniger als vor Jahresfrist. Bei ‌Audi lag der Rückgang sogar bei mehr als einem Viertel. Die Marke mit den vier Ringen leidet darunter, dass sie nicht über eine eigene Produktionsstätte in den USA verfügt, sondern ihre Autos aus Mexiko und Europa einführen muss. Der Bau eines eigenen ‌Werks oder einer eigenen Fertigungslinie ist seit längerem im Gespräch. VW-Konzernchef Oliver Blume hat jedoch Zugeständnisse der US-Regierung ​bei Zöllen zur Bedingung für Investitionen gemacht.