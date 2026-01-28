Die Genehmigung sei während des Besuchs von Nvidia-Chef Jensen Huang in dieser Woche erteilt worden, sagten ​zwei mit der Angelegenheit vertraute ‌Personen am Mittwoch der Nachrichtenagentur ‌Reuters. Der Schritt markiert eine Wende in der Haltung Pekings. Die Regierung versucht, ihren Bedarf an fortschrittlicher Künstlicher Intelligenz (KI) mit der Förderung heimischer Technologieentwickler in ⁠Einklang zu bringen. Die Freigabe umfasse mehrere Hunderttausend H200-Chips. Die erste Charge sei vor allem drei grossen ​chinesischen Internetkonzernen zugeteilt worden, hiess es weiter. ‌Andere Unternehmen stünden für nachfolgende ‍Genehmigungen bereits in der Warteschlange. Stellungnahmen der chinesischen Ministerien für ​Industrie und Handel sowie von Nvidia lagen zunächst nicht vor.