Der einjährige Leitzins bleibt bei 3,35 Prozent und der fünfjährige bei 3,85 Prozent, wie die People's Bank of China (PBoC) am Dienstag mitteilte. In einer Reuters-Umfrage unter 37 Marktteilnehmern in dieser Woche hatten alle Befragten erwartet, dass beide Sätze unverändert bleiben.