Die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Yicai hatte am Sonntag berichtet, mehr als 95 Prozent der Coronafälle in China verliefen inzwischen asymptomatisch und mild, auch die Sterblichkeitsrate sei sehr gering. Deshalb könne die Gefährlichkeit der Pandemie in die Kategorie B oder sogar Kategorie C heruntergestuft werden, zitierte Yicai einen anonymen Experten für Infektionskrankheiten. Bei Krankheiten der Kategorie A, zu der etwa Beulenpest und Cholera gehören, dürfen die Behörden die Bewegungsfreiheit mit Lockdowns und Quarantänevorschriften einschränken. Krankheiten wie Sars, Aids und Milzbrand fallen unter Kategorie B, die Grippe, Lepra und Mumps unter Kategorie C. Corona ist zwar in Kategorie B eingeteilt, wird aber mit Kategorie-A-Protokollen bekämpft.