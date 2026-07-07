Hongkong ​will derweil den Goldhandel stärken. Die dortigen Behörden führten am Dienstag ein zentrales Clearing-System ‌für Gold ein. Auch wurde der Handel mit Gold-Futures in US-Dollar wieder aufgenommen. Die Stadt prüft ausserdem die Einführung von Gold-Futures in Yuan, um sich zu ​einem regionalen ​Reservezentrum für das Edelmetall zu entwickeln. «Wenn ⁠Gold der sichere Hafen der Welt ist, dann ​wird Hongkong ihr ⁠sicherer Hafen sein», sagte der Regierungschef der Stadt, John Lee, auf einer Investorenkonferenz. ‌Er fügte hinzu, dass es steuerliche Anreize für den Goldhandel und die Goldabwicklung geben werde.